Rucco si schiera: «votate Da Re (Lega)» [VIDEO]

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, alle elezioni europee che si svolgeranno questo weekend, sostiene Gianantonio Da Re, candidato della Lega. Lo afferma lui stesso in un video pubblicato su Facebook. «Domenica 26 maggio voteremo per le europee, un voto importante anche per il nostro territorio – spiega Rucco -. Sicuramente bisogna fare riferimento a persone di esperienza, con capacità comprovata, persone che hanno dimostrato di sapere lavorare per la propria gente».

«Mi permetto di dare un consiglio: Toni Da Re è un candidato perfetto per le elezioni europee. Quindi fai la croce sul simbolo della Lega e scrivi Toni Da Re».