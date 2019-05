Truffa diamanti, Banco Bpm condannato a risarcire 32 mila euro

Condividi

Il tribunale di Verona ha condannato il Banco Bpm a risarcire il nipote di una risparmiatrice veronese per la truffa dei diamanti. Come riporta Laura Tedesco sul Corriere di Verona a pagina 15 si tratta del primo verdetto in Italia da quando è scoppiato il caso.

L’ordinanza firmata dal giudice civile Massimo Vaccari ha condannato l’istituto di credito per aver proposto alla donna i diamanti come «forma di investimento alternativo» per un valore di 46222,40 euro. Il danno è stato quantificato in 32 mila euro. Il Banco Bpm invece ha respinto le accuse spiegando di essersi limitato a mettere in contatto la cliente con l’Intermarket Diamond Business, cioè la società poi fallita che vendeva i diamanti negli sportelli Unicredit e Banco Bpm e di non essere stato coinvolto nella stipula del successivo contratto di vendita. (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)