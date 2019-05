Napoli, ruba un cassonetto e lo porta via in scooter [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Qui c’è pane per la comicità di Crozza. Se la settimana scorsa infatti aveva fatto ridere imitando il governatore della Campania Vincenzo De Luca, su tutte le furie per i furti di seggiolini allo stadio San Paolo di Napoli, ora può di nuovo inviperirsi: questa volta qualcuno s’è sgraffignato un intero cassonetto della spazzatura.

Non si sa cosa possa farci, ma la scena dell’uomo che si porta via il cassone comunale in scooter lascia veramente interdetti, della serie “ridiamo per non piangere“. Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lo ha ricevuto da un cittadino che lo ha girato in via Nuova del Campo. «Vergogna a Napoli, ruba un cassonetto della nettezza urbana e lo porta via in motorino. – scrive Borrelli sui social -. Siamo ben oltre l’assurdo, l’inciviltà è fuori controllo. Delinquenza, teppismo e maleducazione: qui tutto sembra tollerato, serve un’inversione di tendenza. Tale assopimento rappresenta un rischio che questa città non può permettersi di correre. Occorre che il tessuto sociale faccia la sua parte. Serve un nuovo fronte comune formato da persone perbene e istituzioni per fronteggiare questa deriva – conclude – che rischia di non lasciare possibilità di sviluppo al nostro territorio». (t.d.b.)