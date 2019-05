Viola silenzio elettorale, leader Forza Nuova fermato dalla Digos

Condividi

Stefano Fiore, (in foto) leader di Forza Nuova, è stato fermato dalla Digos e portato in questura a Roma. Il politico era in testa a un corteo non autorizzato per portare fiori sul luogo della barbara uccisione della giovane Desirée Mariottini nel problematico quartiere San Lorenzo.

Per lui l’accusa è di aver violato il silenzio elettorale, nel giorno che precede le elezioni europee ed amministrative. «A Roma non è possibile neanche portare un mazzo di fiori dove è stata assassinata Desirée perché il verbo immigrazionista non può essere messo in discussione – si legge in una nota di Forza Nuova pubblicata su Facebook -. Roberto Fiore, nostro segretario nazionale, è stato fermato dalla Digos e portato in Questura mentre si recava nel luogo dove la giovane italiana è stata uccisa da una banda di immigrati. Anche oggi Polizia e compagni si ritrovano uniti sotto il segno dell’antifascismo e sputano su Roma e i romani».

Di diverso tenore è il commento della pagina Facebook “I sentinelli di Roma”: «oggi siamo fieri delle nostre forze dell’ordine. Roma è antifascista». (t.d.b.)

