Europee, affluenza in Veneto: 19,6% alle 12

Condividi

Linkedin email

I primi dati sull’affluenza in Veneto per le elezioni europee e amministrative (si vota in 321 Comuni) segnano un 19,6% alle 12. In provincia di Vicenza l’affluenza è stata del 21,1%.

In provincia di Verona 20,4%, in provincia di Venezia 18,1%, mentre in provincia di Treviso 18,9%, in provincia di Belluno 17,5%, in provincia di Rovigo, unico capoluogo che rinnova l’amministrazione comunale, 20,3% e in provincia di Padova, 20,1%. Il prossimo aggiornamento sul’affluenza sarà alle ore 19. Si vota solo nella giornata odierna e i seggi saranno aperti fino alle 23. (t.d.b.)

(Fonte: Consiglio regionale del Veneto)