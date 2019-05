L’oroscopo della settimana (27 mag-2 giu): Leone, lavoro e affari a gonfie vele

Condividi

♈ – ARIETE

ALZA LE TARIFFE

In settimana diventa buono davvero il settore sociale, mentre l’economia pare in vivace trasformazione. Esigere di più per le proprie prestazioni è un argomento che vi vede ben d’accordo con le amiche stelle, specialmente con Venere e Urano. Marte però potrebbe rendere un tantino tesa l’atmosfera domestica, venata a volte di un’aggressività che però potrebbe essere in grado di fugare ogni ombra di diffidenza. In rilancio il benessere fisico.

♉ – TORO

PIENO SUCCESSO IN AMORE!

A dominare la tua situazione astrale c’è nientepopodimeno che il pianeta che ti governa: Venere! Non solo perché si trova vicina al vigoroso Urano, testimone di parecchi cambiamenti repentini nel settore affettivo, ma anche perché si lega a Nettuno nei Pesci e subito dopo anche a Saturno nel Capricorno. Non si può dire che tu non abbia le idee chiare sulle trasformazioni che desideri intense e costruttive nel campo dell’amore. E non si può dire che non avrai pieno successo.

♊ – GEMELLI

LUCIDA DETERMINAZIONE

Il dinamismo che è insito nell’attuale passaggio di Mercurio e Sole è parecchio intenso: Mercurio si legherà a Nettuno in un quadrato davvero stimolante e si opporrà a Giove nel Sagittario. Cioè contrasta in una sola settimana i valori rappresentati da Nettuno e da Giove. Certi cambiamenti dovranno attendere, anche per questioni di pure ragioni economiche. Il Sole porta energia e una lucida determinazione.

♋ – CANCRO

TENSIONI RIDIMENSIONATE

Attraverso i suggerimenti e l’aiuto del volitivo e battagliero Marte, ora gradito ospite del tuo bel Segno, potresti prendere di petto un antagonismo che prima ti metteva in soggezione. Saturno e Plutone contrari, entrambi retrogradi, sobillano un certo personaggio a metterti i bastoni fra le ruote, ma gli farai chiaramente capire che davvero non è più aria… Grazie ai consigli di Marte, certe tensioni si ridimensioneranno parecchio!

♌ – LEONE

SCORREVOLEZZA LAVORATIVA

Si tratterà di una settimana intensa, vitale, imperniata sulla scorrevolezza del settore lavorativo e – finalmente – sul positivo aumento del giro d’affari. Le ambizioni carrieristiche in questi frangenti si sono risvegliate e ti impongono comportamenti lucidi, lineari, ben agganciati a una realtà che ti vuole a volte combattivo, ma comunque gentile e rispettoso dei tempi e degli spazi altrui. Non hai bisogno di sgomitare: lo farà Venere!

♍ – VERGINE

NETTI MIGLIORAMENTI

Molte le circostanze incoraggianti del periodo, che si riassumono nella formidabile congiunzione di Venere al dinamico Urano, entrambi in posizione positiva nel Toro, e nella continuativa spinta verso il meglio che Saturno e Plutone dal Capricorno sanno suggerirti. Incisiva la tua attuale capacità di approfittare delle agevolazioni celesti per un netto miglioramento degli affari e degli introiti. Nella tua vita ci sono elementi pratici e concreti.

♎ – BILANCIA

PERIODO FECONDO

Il tuo pianeta guida, Venere, si trova – fortissimo – nell’altro segno che domina, il Toro. Inoltre, è assai rafforzato dalla congiunzione con Urano, dal sestile con Nettuno e dal trigono con il saggio e volitivo Saturno, un altro dei pianeti che per te sono importanti. Il periodo è quindi fecondo e solido, in amore e anche negli altri aspetti della tua vita quotidiana.. Molte le situazioni che adesso ti premiano e sanno ben lusingarti.

♏ – SCORPIONE

INTUIZIONE PREVIDENTE

La particolare sensibilità intuitiva che viene segnalata all’inizio di questa settimana dalla congiunzione di Luna e Nettuno nei Pesci e dal sestile di Venere ti porta a capire immediatamente chi ti sia ostile al di là di sorrisi e di sperticate attestazioni di stima. Indubbiamente c’è chi invidia la tua posizione e si sta adoperando per sostituirti nella considerazione di altre persone. Una volta individuato il pericolo, mettici una pezza.

♐ – SAGITTARIO

FAVORISCI LA PROGRAMMAZIONE

Un po’ di calo dell’energia fisica è da mettere in preventivo dato che nel dirimpettaio Gemelli sostano adesso, insieme e vicini, Sole e Mercurio. Di conseguenza in questi frangenti è meglio programmare che agire, meglio guardar lontano nelle proprie intenzioni di mettersi subito all’opera. Usa le nuove idee e le speranze che ti nutrono come un sano fertilizzante per far fiorire e aumentale le tue stesse ottime possibilità attuali.

♑ – CAPRICORNO

IL DUBBIO TI ATTANAGLIA…

Dovresti reagire con una certa vigorosa immediatezza a contrasti, opposizioni e accese contestazioni che non ti aspettavi, né nei modi e né, in verità, nella sostanza… Marte contrario a Saturno e Plutone da tempo nel Segno ti faranno considerare una cosa: forse chi non approva il tuo modus operandi potrebbe magari, per caso, eventualmente, forse, essere dalla parte della ragione? Probabilmente il dubbio ti farà rivalutare certe cose.

♒ – ACQUARIO

GIORNI VIVACI E BRIOSI

La conferma che certe situazioni per te stanno nascendo con un vento incoraggiante e favorevole viene dal fatto che sia il Sole, apportatore di energie, sia Mercurio, sono schierati al tuo fianco per darti periodi vivaci e generosi di eventi e di belle conferme. Anche l’amore si rivela effervescente e brioso, fonte di una letizia del cuore e di una condivisione gioiosa a lungo cercata… Nel lavoro dovresti usare di più un pugno fermo.

♓ – PESCI

DIFENDI LE TUE IDEE

La forte capacità di immedesimarti in situazioni, eventi e personaggi del tuo ambiente che l’accoppiata vincente di Luna e Nettuno all’inizio di settimana comporta, ti consente di capire e di usare con saggia tempestività le battagliere istanze che Marte positivo dal sensibile Cancro adesso propone. Gli astri ti daranno la forza persuasiva per difendere al meglio le tue idee, i tuoi progetti, le tue mete e le tue altissime e giuste aspirazioni

