Pfas, Foresta: «fermarli con un farmaco»

Fermare i Pfas nel sangue con un farmaco. È un’ipotesi che secondo il dottor Carlo Foresta, (in foto) professore endocrinologo dell’Università di Padova e membro del Consiglio superiore di Sanità può essere realizzata in un futuro non troppo lontana. Lo riporta L’Arena di oggi. Foresta in un incontro pubblico a Montagnana (Padova), uno dei paesi coinvolti nell’inquinamento, ha spiegato che esiste già un progetto.

«La plasmaferesi può essere ancora utile in casi di emergenza, ma servono modalità di intervento più maneggevoli, che spero arriveranno presto», ha detto Foresta. (t.d.b.)

(ph. Vvox)