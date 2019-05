Spagna, ragazzo grave dopo rissa: arrestati 4 studenti italiani

Condividi

Quattro studenti italiani in Erasmus sono stati arrestati dalla polizia a Cadice, in Spagna dopo una rissa in cui è rimasto ferito gravemente un ragazzo spagnolo. Il quotidiano locale Diario de Cadiz ha pubblicato il video integrale della brutale aggressione. La rissa è scoppiata verso le 6 del mattino per motivi ancora da chiarire tra due gruppi di italiani e due gruppi di spagnoli.

La vittima è stata colpita prima da un pugno e poi da un calcio alla testa ed è in prognosi riservata. Il giudice ha disposto l’arresto e dovrà decidere se accusare l’aggressore di lesioni gravi o tentato omicidio. (t.d.b.)

