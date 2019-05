Europee, a Nordest nessun eletto per Forza Italia

Condividi

Se la Lega ride, nel Nordest Forza Italia piange. Il partito di Silvio Berlusconi era in calo già dalle scorse elezioni politiche, ma i risultati delle elezioni europee allargano a dismisura il distacco tra i due partiti che al Nord da diversi anni governano insieme Regioni importanti come Lombardia e Veneto.

Nella circoscrizione Nordest, Forza Italia non riesce ad aggiudicarsi nessun seggio per il parlamento di Strasburgo, posto che va invece a Svp. La Lega ottiene 6 seggi, il Partito Democratico, in calo rispetto alle ultime europee ma in crescita rispetto al 2018, si aggiudica 4 seggi. Al Movimento 5 Stelle va un seggio, così come a Fratelli d’Italia.

Per quanto riguarda le preferenze, al primo posto c’è il leader del Carroccio e ministro dell’Interno Matteo Salvini con 548173 voti, seguito da Mara Bizzotto con 94671, Gianantonio Da Re con 43335 e Paolo Borchia con 37319. Nel Partito Democratico Carlo Calenda ottiene 274199 preferenze, Elisabetta Gualmini 77043, Paolo De Castro 52006 e Alessandra Moretti 50934.

Nel Movimento 5 Stelle i più votati sono stati Marco Zullo con 15888 preferenze e Sabrina Pignedoli con 13639, seguiti da Viviana Dal Cin con 11434 e Cristiano Zanella con 5874.

In Forza Italia 94844 voti sono andati a Silvio Berlusconi e 9048 all’ex presidente della Camera Irene Pivetti, 8170 a Sandra Savino, 6482 a Valentina Castaldini. Infine in Fratelli d’Italia 74445 preferenze per Giorgia Meloni, 19432 per Sergio Berlato, 14609 a Elisabetta Gardini e 9469 a Luca Ciriani. (t.d.b.)

