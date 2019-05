Europee, Lega prima anche a Riace: 30%

Condividi

Linkedin email

Il boom della Lega di Matteo Salvini alle elezioni europee riguarda soprattutto il Nord, ma non solo. In Calabria, a Riace, il comune noto per l’accoglienza ai migranti e per le vicende all’ex sindaco Mimmo Lucano,(in foto) il Carroccio ha ottenuto il 30, 75% dei voti, seguito dal Movimento 5 Stelle al 27,43% e dal Partito Democratico al 17,39%. Più distaccati Forza Italia al 9,01% e Fratelli d’Italia al 6,42%.

Il più votato nelle preferenze è stato proprio il leader del Carroccio e ministro dell’Interno. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)