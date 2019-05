Europee, Letta: «Salvini e Le Pen in minoranza a Strasburgo»

Condividi

L’ex presidente del Consiglio italiano ed ex esponente di spicco del Partito Demcoratico Enrico Letta (in foto) commenta i dati, che via via diventano sempre più concreti, sulle elezioni europee. «Salvini e Le Pen, in minoranza nel Parlamento europeo, avranno solo diritto di tribuna. Lunare discutere del commissario» ha detto Letta a 24Mattino su Radio24. Secondo le proiezioni infatti nel nuovo parlamento europeo socialisti e popolari, pur avendo perso voti, avranno la maggioranza. Probabile però un’alleanza con i liberali di Alde e si valuta anche una possibile apertura ai Verdi. I partiti cosiddetti “sovranisti”, pur avendo riscosso molto successo nei rispettivi Paesi, a Strasburgo non hanno i numeri per costituire gruppi che possano incidere sulle decisioni.

«Chi è in minoranza nel parlamento europeo ha solo diritto di tribuna, quindi l’Italia sarà più debole – ha aggiunto Letta -. Il punto è che il gruppo che Salvini e Le Pen costituiranno al parlamento europeo non andrà oltre i 50-60 parlamentari europei su 750». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)