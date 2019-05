Europee, Zingaretti: «governo più fragile, noi l’alternativa a Salvini»

Condividi

«Da stasera c’e’ una grande novità politica: torna il bipolarismo» tra centrodestra e centrosinistra. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti al Nazareno. «Noi useremo la forza di questo risultato per costruire un Piano per l’Italia, per costruire l’alternativa a Salvini e arrivare pronti al voto quando sarà».

Per Zingaretti, «l’aggressione sovranista alle istituzioni europee è fallita. Nel Parlamento europeo c’è un’ampia e solida maggioranza per cambiare rilanciando il sogno europeo». A livello nazionale, «un governo in palese difficoltà per le divisioni interne, un governo già paralizzato, esce ancora più fragile» dal voto di stasera. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)