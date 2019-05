Veneto, Variati perde derby Pd con Moretti

Condividi

Con i risultati delle elezioni europee arrivano anche i primi verdetti per quanto riguarda i politici eletti a Strasburgo. In Veneto il derby interno al Partito Democratico tra Achille Variati, ex sindaco di Vicenza ed ex presidente dell’Upi, e Alessandra Moretti, sua ex vicesindaco ed eurodeputata uscente, è stato vinto da quest’ultima, che ha raccolto 50993 preferenze contro le 49850 di Variati, primo dei non eletti.

«Abbiamo vinto! Un grande risultato: tutto nostro! Più di 51 mila voti. Grazie per il vostro sostegno» ha scritto la Moretti su Facebook. Più articolata l’analisi di Variati, che in una nota afferma: «avevo sempre detto che questa era la sfida più difficile della mia vita. Così è stato, ma sono orgoglioso di averla accettata e di aver portato avanti la voce e le rivendicazioni di un territorio che deve iniziare a contare di più in Europa». Variati, quinto per preferenze nella lista del Pd, è stato il più votato tra i dem in Veneto (dopo il capolista Carlo Calenda) con oltre 48 mila preferenze e il primo nel Vicentino dove ha superato anche il capolista ottenendo oltre 25 mila voti (sulle 83 mila preferenze raccolte dal Pd), di cui 6.400 nel solo capoluogo.

«La delusione per il risultato complessivo non cancella la grande soddisfazione per il sostegno arrivato dal territorio vicentino e veneto – sottolinea Variati -. Si sapeva che, in un collegio così vasto, partivamo con uno svantaggio rispetto a candidati dall’alta esposizione mediatica e notorietà nazionale: per questo credo che il segnale arrivato dal territorio regionale sia significativo, e mi riempie d’orgoglio. In un Veneto in cui la Lega è al 50%, queste elezioni ci confermano ancora una volta che per tornare a contare il Pd deve ripartire dai territori. Assieme all’augurio di un buon lavoro – conclude Variati – lancio agli eletti anche l’invito a portare davvero la voce dei territori in Europa, con la loro presenza, il loro impegno e un filo diretto con il Nordest e il Veneto». (t.d.b.)

