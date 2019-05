Europee, i “trombati” eccellenti a Nordest

Condividi

Achille Variati non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Vicenza, ex parlamentare, ex presidente dell’Upi ed ex consigliere regionale non andrà a Bruxelles. Complessivamente, nella Circoscrizione Nord Est Variati ha totalizzato 49.861 voti, finendo scavalcato dalla sua ex assessora all’istruzione del Comune di Vicenza, Alessandra Moretti. Niente da fare in casa Pd anche per l’ex senatrice Laura Puppato (47.967 voti) e l’europarlamentare uscente Cecile Kyenge (41.732).

Torna a casa anche l’eurodeputata Elisabetta Gardini, ex Forza Italia passata a Fratelli d’Italia: i suoi 14.640 le sono valsi il terzo posto, dietro alla leader Giorgia Meloni e a Sergio Berlato (19.448). Buco nell’acqua per i candidati della lista unitaria di PiùEuropa – Italia in Comune, a partire dagli ex esponenti grillini, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l’ex eurodeputato trevigiano David Borrelli. (r.a.)

