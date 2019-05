Europee, prof di Treviso pro-migranti non eletto: «dato il massimo»

Condividi

«È stata un’avventura entusiasmante, durata 35 giorni e sostenuta da un gruppo di magnifici ragazzi, tutti under 30. Sono grato alle decine di migliaia di persone che hanno voluto esprimere la preferenza nelle urne in tutte le regioni della circoscrizione, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige». Lo afferma Antonio Calò, candidato alle elezioni europee nella lista del Partito democratico (in foto). Nominato “cittadino europeo dell’anno” lo scorso ottobre per il suo impegno a favore dei rifugiati, Calò ha ottenuto 32.832 preferenze, insufficienti per essere eletto.

«Abbiamo fatto il massimo nonostante risorse limitatissime – commenta -, devo tutto alle ragazze e ai ragazzi che mi hanno accompagnato in questa avventura. Persone magnifiche e generose come le migliaia di persone incontrate in queste settimane, convinte della necessità di proporre un’alternativa allo scontro di civiltà permanente. Resto dell’idea che saranno gli incontri e i ponti a determinare positivamente il futuro degli europei. È ancora presto per sapere come e dove, ma sento di dover dare seguito a questo nostro impegno». (r.a.)