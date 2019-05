Usa, offre acqua a migranti: a processo per traffico di esseri umani

Condividi

Arrestato per aver dato «acqua, cibo, vestiti puliti e un letto» ai migranti entrati dal Messico. Ora Scott Warren (in foto), volontario di Ajo, in Arizona, sarà processato per traffico di esseri umani. Se condannato, spiega al Washington Post, «potrei essere detenuto fino a 20 anni». In passato, aggiunge, vi era una pacifica coesistenza, se non una collaborazione, con il Border Patrol e ricorda che un giorno un agente gli disse: «sono felice che siate qui oggi, la gente ha bisogno di acqua». Con l’arrivo di Trump, tuttavia, la situazione è cambiata: «sono stati negati i permessi per entrare nel Cabeza Prieta National Wildlife Refuge, distrutte le riserve d’acqua lasciate nel deserto e hanno cominciato a perseguire i volontari».

Diversi membri della ong “No More Deaths” in passato hanno rischiato condanne e multe fino a 10mila dollari, ma ora il caso di Warren rappresenta un salto di qualità, potrebbe segnare «un pericoloso precedente». Ad Ajo, aggiunge, «la mia comunità offre cibo ed acqua a chi attraversava il deserto da decenni, da generazioni qualsiasi cosa succederà nel mio processo, il giorno dopo qualcuno si troverà a camminare nel deserto e busserà ad una delle nostre porte per rispondere ai bisogni del viaggiatore. Se avrà sete gli daremo da bere e non gli chiederemo i documenti. Il governo non dovrebbe criminalizzare questo comportamento». (r.a.)

