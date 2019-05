Vestager a risparmiatori: «rimborso al 100% per tutti impossibile»

Condividi

Noi che credevamo nella BpVi e in Veneto Banca ha pubblicato la lettera di oggi della commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager che ribadisce le strade possibili per il ristoro dei risparmiatori. La principale sarebbe quella di venire «giudicati da una commissione indipendente, arbitro ACF o Consob, sul quale giudizio, sulla base del mis-selling, verrà risarcito il 100% riconosciuto dall’arbitro. Quindi non il 100% della perdita, ma del giudizio del mis-selling».

Ma, specifica la Vestager, «per venire incontro alle esigenze massive di perdite dei risparmiatori italiani, si è scelto di prendere una linea più morbida con una percentuale che riguarda tutti e che sia fissa». In entrambi casi, commenta l’associazione, «si evince che il 100% per tutti non è possibile. Quindi basta giocare sulla pelle dei risparmiatori creando equivoci con la Commissione Europea». (a.mat.)

