Vicenza, Rucco: «non rifarei video pro-Lega»

«Resto un sindaco civico». Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (in foto) chiarisce che il video di endorsement alla Lega pubblicato alla vigilia delle elezioni di domenica è stato «una dichiarazione personale. Da Re è una persona con cui ho un rapporto personale ed è stata una figura determinante per riunire il centrodestra lo scorso anno». Intervistato sul Giornale di Vicenza, Rucco precisa che «per il sostegno alla persona» di Da Re rifarebbe il video, «ma per il fatto che potrebbe aver urtato la sensibilità di qualcuno, vedendolo come mancanza di rispetto, no».

E aggiunge che nel capoluogo «il progetto civico rimane, ma i progetti civici hanno dimensione locale. Quando c’è un voto politico è giusto che l’esponente della civica prenda posizione, anche perché servono riferimenti e collegamenti nazionali ed europei». (r.a.)

(Ph. Francesco Rucco / Facebook)