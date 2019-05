Brexit, Boris Johnson a processo: «mentì a elettori»

Condividi

Linkedin email

Boris Johnson (in foto) dovrà comparire in tribunale per rispondere dell’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, relativa alle affermazioni fatte dall’ex ministro degli Esteri durante la campagna per il referendum sulla Brexit del 2016. Johnson, il principale candidato alla successione di Theresa May alla guida dei Conservatori, è accusato di avere mentito agli elettori, quando sostenne più volte che l’uscita dall’Unione europea avrebbe fatto risparmiare al Regno Unito 350 milioni di sterline a settimana, di fondi che avrebbero altrimenti essere trasferiti a Bruxelles. Un’affermazione che poi si dimostrò essere palesemente falsa.

A lanciare l’accusa e a presentare la denuncia contro Johnson è stato un imprenditore 29enne, Marcus Ball, che ha raccolto più di 400mila sterline con una campagna di crowdfunding per finanziare il procedimento legale. La giudice Margot Coleman non si è espressa nel merito, limitandosi a dire che al momento «le accuse fatte non sono provate», ma che ci sono elementi legali sufficienti per convocare Johnson davanti al tribunale per un’udienza preliminare e per un rinvio a giudizio. Secondo il difensore di Johnson, l’avvocato Adrian Darbishire, le accuse sono «un’acrobazia» e hanno motivazioni politiche. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Alexandros Michailidis / Shutterstock)