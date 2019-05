CasaPound, eletti 2 consiglieri comunali nel Vicentino

Condividi

63 consiglieri comunali eletti al primo turno da CasaPound Italia nella tornata di amministrative che si è appena conclusa. Il movimento fa sapere che sono 26 gli eletti in Lombardia; 18 in Piemonte; 5 in Abruzzo; 4 in Emilia Romagna; 2 rispettivamente in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto; 1 in Calabria e 1 in Puglia.

In particolare in Veneto, CasaPound ha insediato per la prima volta due consiglieri comunali tramite la lista della Lega a Grisignano e ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. «Nonostante il risultato deludente delle Europee – sottolinea Cpi in una nota -, CasaPound ha tenuto bene nel voto locale, con 63 consiglieri già eletti al primo turno e molti altri che potrebbero entrare dopo i ballottaggi del 9 giugno. Tra i risultati raggiunti nei Comuni sopra i 20.000 abitanti, da segnalare il 2,6% di Ascoli e Orvieto, il 2,5 di Osimo, il 2,2 di Casale Monferrato, il 2,1% di Monsummano, il 3,5% di Massarosa». (a.mat.)

(ph: Facebook Casapound Vicenza)