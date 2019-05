Sanità: Corte Conti, nel 2018 aumentati ticket su farmaci e prestazioni

Condividi

Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) – “Sul fronte delle entrate, crescono dell’1,1% le compartecipazioni sulle prestazioni sanitarie. Prendendo in considerazione anche i ticket sui farmaci, il contributo complessivo richiesto ai cittadini cresce nel 2018 del 2,6%”. Lo afferma la Corte dei Conti nel rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica.

“Aumenta, inoltre, in quasi tutte le Regioni il contributo alle entrate del ‘payback’ per lo sfondamento dei tetti degli acquisti diretti di farmaci. La piena attuazione delle misure adottate nel corso del 2018, su proposta dal Tavolo di lavoro sulla governance dei farmaci e dei dispositivi medici, per superare le attuali criticità – prosegue il documento – potrebbe agevolare la definitiva conclusione del contenzioso con le aziende farmaceutiche”.