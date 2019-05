Sgominata babygang che terrorizzava Venezia

Condividi

La polizia ha sgominato la babygang che negli ultimi mesi ha terrorizzato Venezia. 7 le persone coinvolte, di cui tre maggiorenni e quattro minori. Su di loro accuse di reati contro la persona e il patrimonio. Le indagini, partire le scorso agosto, si sono estese a vari episodi. Due i provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di un 19enne e di un 16enne. I due sono ritenuti responsabili, in concorso con altri, di due rapine aggravate commesse, con l’utilizzo di un tirapugni, il 13 e il 19 gennaio scorsi a Venezia. Al solo maggiorenne è stata inoltre contestata un’ulteriore rapina avvenuta al Lido di Venezia, in concorso con altri, verso un minore.

Un secondo filone investigativo ha consentito di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 18enne, già gravato da sorveglianza speciale, ritenuto responsabile, in concorso con altri, della commissione di una decina di episodi tra estorsione, furto aggravato, furto in abitazione aggravato e danneggiamento aggravato, commessi tra il giugno e l’agosto 2018. In particolare, decisivi sono state le indagini sui furti commessi negli uffici Anas e nel liceo artistico Guggenheim di Mestre.

Per un terzo gruppo criminale sono infine state emesse due ordinanze cautelari: la prima di arresti domiciliari a carico di un diciottenne, la seconda di collocamento in comunità per tre minori. I quattro sono ritenuti responsabili, in concorso con altri, di un tentativo di rapina aggravata, commessa a Mestre. (a.mat.)

