90enne ruba dolce da supermercato, poliziotti glielo regalano

Una storia di povertà ma anche di grande solidarietà arriva da Roma dove un 90enne è stato beccato mentre provava ad uscire da un supermercato con una confezione di tiramisù nascosta sotto il maglione. I vigilantes l’hanno fermato e hanno chiamato la polizia che, una volta arrivati sul posto, si sono resi conto della situazione difficile in cui si trovava l’anziano.

Oltre ad essere emotivamente molto fragile, il 90enne versa in condizioni economiche estremamente precarie tanto da rendergli impossibile persino l’acquisto di un dolce. Così gli agenti hanno deciso di non applicare nel dettaglio la legge ma non solo. Oltre ad aver pagato per la fetta di tiramisù che l’uomo desiderava fortemente, hanno anche provveduto a fargli la spesa. Successivamente l’hanno accompagnato a casa. (a.mat.)

Fonte: Fanpage