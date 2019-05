«Fondo truffati banche, è farsa: decreto mai pubblicato in Gazzetta»

Condividi

I deputati veneti di Forza Italia Renato Brunetta (in foto) e Pierantonio Zanettin denunciano in una nota la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto rimborsi per i risparmiatori danneggiati dai fallimenti bancari, tra cui quello delle ex popolari venete. Come riporta Il Mattino di Padova a pagina 17, Brunetta e Zanettin parlano di «ennesima presa in giro per i risparmiatori. Il 10 maggio scorso il sottosegretario Alessio Villarosa (del Movimento 5 Stelle, n.d.r.) annunciava in pompa magna la firma del primo dei decreti attuativi del Fondo indennizzo risparmiatori – spiegano – ma il Decreto non è stato mai pubblicato in Gazzetta ufficiale».

«La notizia – aggiungono Brunetta e Zanettin – veniva ripresa con grande risalto da tutta la stampa nazionale. Da subito ne avevamo segnalato lacune ed incongruenze. I nostri rilievi hanno trovato puntuale conferma tant’è che, a distanza ormai di quasi tre settimane, del decreto annunciato si sono perse le tracce. Una vicenda – concludono – che da tempo rasenta il ridicolo. I truffati dalle banche continuano ad essere truffati anche dal governo». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)