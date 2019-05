Condividi

«Vengo da Krypton, è stata un’energia a muovere la mia mano per fermare i treni». Si è giustificato così il 29enne che negli ultimi due giorni ha tirato la leva di emergenza nella metropolitana di Milano per nove volte, bloccando la circolazione dei convogli. Il “kryptoniano” è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è stato portato all’ospedale San Paolo per una visita psichiatrica. (r.a.)

Fonte: Fatto Quotidiano

(Ph. Superman IV, fotogramma)