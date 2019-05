Salvini: «nomino Rixi responsabile infrastrutture della Lega»

Condividi

«Ringrazio Edoardo Rixi per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso». Matteo Salvini commenta così la condanna a 3 anni e 5 mesi per nell’ambito del processo sulle “Spese Pazze” in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012 (clicca qui per leggere) aggiungendo: «oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute».

Il ministro dell’Interno ha concluso: «rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)