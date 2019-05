Migranti, Alarm Watch: «morta bimba 5 anni su barcone»

Condividi

L’ong Sea Watch ha pubblicato ieri un video girato il 23 maggio e pubblicato da Repubblica in cui si vede un uomo annegare in mare. A breve distanza ci sarebbe stata anche una nave della Marina militare italiana, che però non è intervenuta. La Marina non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Secondo Sea Watch in queste ore ci sarebbero ancora molti migranti, dagli 80 ai 90, su un barcone al largo della Libia, e sarebbero in seria difficoltà. Anche l’ong Mediterranea del veneziano Luca Casarini denuncia il problema, chiedendo l’intervento della marina militare italiana. Secondo Alarm Watch una bimba di 5 anni sarebbe morta su quel barcone. (t.d.b.)

(Fonte: Repubblica)

(ph. Imagoeconomica)