«Sondaggi Rousseau faziosi, costruiti per indirizzare voto?»

Da questa mattina fino a questa sera alle ore 20:00, sulla piattaforma Rousseau gli iscritti al Movimento 5 Stelle sono chiamata a votare un sondaggio sul ruolo di Luigi Di Maio come capo politico. Si tratta del secondo sondaggio che viene lanciato sulla piattaforma in breve tempo, dopo quello sul caso Diciotti. Il consigliere del Partito Democratico di Verona, Federico Benini, in un post Facebook si dice «alquanto stupito dalla faziosità dei testi dei quesiti. Da addetto ai lavori, infatti, posso dire che la risposta attesa da Casaleggio è già inserita nella domanda, andando di fatto ad instaurare un meccanismo psicologico in cui il rispondente tende ad affermare una verità di partenza già inclusa nella domanda, inquinando profondamente l’esito del voto».

Nel dettaglio, sul caso Diciotti il quesito era: “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?”. Secondo Benini, invece, «la seconda parte della frase fa dedurre al rispondente che di fatto il ritardo è avvenuto per la tutela dell’interesse dello Stato. La domanda, invece, doveva essere posta in questo modo: “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei… è avvenuto per la tutela di un interesse dello stato? oppure è avvenuto per mera speculazione politica?”. Inoltre bisognava anche invertire l’ordine delle risposte in modo casuale, per garantire che non vi fossero distorsioni».

Per quanto riguarda il quesito sulla leadership di Di Maio, il testo recita così: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?”. Per il consigliere veronese «anche in questo caso la domanda è tendenziosa e dovrebbe essere posta in modo diverso, ad esempio: “A seguito del risultato elettorale ottenuto dal Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee… intendi riconfermare Luigi Di Maio come capo politico dei 5 Stelle oppure pensi che il Movimento necessiti di un cambio alla guida politica del Movimento?”».

Benini conclude: «sono delle differenze importanti, ma che distorcono la nostra democrazia. Quindi le cose sono due: o il Movimento 5 Stelle non ha persone in grado di costruire un semplice questionario, oppure le domande sono scientemente costruite per indirizzare il voto. In ogni caso il mio Istituto ha svolto ieri e martedì un SERIO sondaggio al riguardo. Ecco qui i risultati». (a.mat.)