Spareggio veneto per la Serie A: stasera Cittadella-Verona

Due squadre venete sono in lotta per un posto in Serie A. Mentre il Venezia si giocherà la permanenza nella serie cadetta il 5 e 9 giugno contro la Salernitana, Cittadella e Hellas Verona si sfideranno ai playoff. La partita di andata si gioca questa sera alle 21 allo stadio Tombolato di Cittadella (Padova), mentre il ritorno è previsto il 2 giugno a Verona. In caso di parità dopo i 180 minuti, si considererà la differenza reti nei due match ed eventualmente il piazzamento in classifica. In questo caso verrebbe premiato il Verona. Non sono quindi previsti tempi supplementari o rigori.

La partita verrà trasmessa in chiaro su RaiTre e in diretta streaming su Dazn. Comunque vada avremo una squadra veneta in Serie A. L’Hellas potrebbe prendere il posto dei rivali del Chievo, che sono retrocessi in B proprio quest’anno e hanno scalato la classifica dopo l’esonero dell’allenatore Fabio Grosso, sostituito da Alfredo Aglietti (in foto) e potrebbero risalire subito dopo la retrocessione dell’anno scorso. I padovani allenati da Roberto Venturato cercano invece il miracolo, dato che nella loro storia non hanno mai disputato la Serie A. L’unico dubbio in caso di promozione riguarda lo stadio, dato che il Tombolato pare non essere idoneo ad ospitare gare della massima serie. (t.d.b.)

(ph. Silvi Photo – Shutterstock)