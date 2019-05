“Spese pazze”, Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi

Condividi

Linkedin email

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi dal Tribunale di Genova nell’ambito del processo sulle “Spese Pazze” in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi per peculato e falso. Il tribunale ha inflitto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il giudice ha inoltre disposto la confisca nei confronti del viceministro 56.807 euro.

Secondo la procura, Rixi avrebbe approvato i rendiconti delle spese senza verificare se fossero attinenti tra cui rimborsi di viaggi sostenuti da collaboratori ma le cui pezze giustificative erano a nome dei consiglieri per complessivi 30 mila euro. Erano state acquistate anche ostriche e gratta e vinci. La difesa di Rixi aveva chiesto l’assoluzione o, in alternativa, la condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato prescritto. Con Rixi sono imputate altre 21 persone tra ex consiglieri regionali e ancora in carica. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)