Verona, Elton John sta male: salta concerto in Arena

Elton John ha annullato il tanto atteso concerto che si doveva svolgere questa sera all’Arena di Verona a causa di una brutta influenza. Questa sarebbe stata la seconda performance, sold out come quella che si è svolta ieri. Gli organizzatori in un comunicato spiegano: «stava combattendo già ieri con l’influenza. Ha sofferto durante il suo riscaldamento vocale prima dello show a Verona e sebbene le sue condizioni fossero altalenanti è stato in grado di portare a termine lo show. Tuttavia, le condizioni fredde e umide dell’anfiteatro all’aperto hanno aggravato la condizione. Sfortunatamente, dopo una notte di riposo e il consulto con un medico questa mattina, le condizioni della sua voce non sono migliorate e le sue corde vocali sono risultate infiammate ed è stato quindi consigliato di non

eseguire il concerto di stasera».

Non si sa ancora se il biglietto verrà rimborsato oppure il concerto verrà rimandato ad altra data. «Stiamo al momento verificando la possibilità di riprogrammare lo show», continuano gli organizzatori che invitano tutti coloro che dovevano partecipare a controllare i siti www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com nelle prossime ore, per ottenere maggiori informazioni. «Ci aspettiamo -conclude lo staff- che con i medicinali prescritti Elton starà bene abbastanza per esibirsi a Wiesbaden sabato 1 giugno». (a.mat.)

