Verona, furto in chiesa: rubate reliquie di Fatima

A Verona dei ladri sono entrati in chiesa nella parrocchia di Gesù Divino Lavoratore a Borgo Roma e hanno trafugato alcune reliquie della Madonna di Fatima. Come riporta Francesco Sergio sul Corriere di Verona a pagina 17, ad accorgersi del furto sono stati fedeli, entranti in chiesa per un funerale.

Il parroco, don Andrea, ha avvertito la polizia dopo la funzione. Attraverso le telecamere sono state notate due persone, una delle quali probabilmente si era nascosta in chiesa prima di mezzogiorno, orario di chiusura. Don Andrea spiega di aver riconosciuto uno dei due, che non è italiano. La refurtiva vale poco meno di 1000 euro, ma ha un forte valore simbolico per i fedeli, che sono rimasti sconvolti. (t.d.b.)