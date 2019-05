Condividi

Il consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga (in foto) è stato rinviato a giudizio con rito abbreviato, per aver rivolto il saluto fascista ad alcune attiviste del movimento “Non una di meno” lo scorso luglio. L’udienza è stata fissata all’11 dicembre. Ammesse come parti civili tre attiviste di Non Una di Meno, insieme all’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned) e all’Anpi.

Fonte: Mattino

(Ph. Andrea Bacciga detto Barzi per Verona / Facebook)