Incidente choc: gonfiabile si solleva per il vento, 3 bambini in coma [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Almeno cinque bambini di età compresa tra 4 e 6 anni sono rimasti feriti in uno scioccante incidente a Ultran-Ude, capitale della repubblica russa di Buriazia, nella Siberia meridionale. A causa del forte vento, un castello gonfiabile si è sollevato da terra di oltre 3 metri, finendo per schiantarsi rovesciato a 15 metri di distanza, poco distante dal ciglio della strada.

Le drammatiche immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e diffuse dai media locali. Tre dei bambini feriti sono in coma e si trovano ora ricoverati in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’incidente, per capire come mai il gonfiabile non fosse ancorato saldamente a terra. (r.a.)

Fonte: Daily Mail