Condividi

Linkedin email

Una bravata è costata cara alla modella e influencer 17enne polacca Julia Slonska. Il video in cui distrugge a martellate una statua del ‘700 in un parco pubblico infatti non è passato inosservato e ha indotto la quarta banca della Polonia a cancellare il suo contratto per la pubblicità.

«Ero ubriaca, volevo solo giocare a Minecraft» avrebbe tentato di giustificarsi la Slonska. Ma la frittata ormai era fatta. (t.d.b.)



(Fonte: Ilfattoquotidiano)

(ph. Instagram – Julia Slonska)