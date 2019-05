M5S, Baudo: «la politica ha reso Grillo infelice»

Condividi

«Per me il successo del Movimento è stata una sorpresa, non un miracolo. Io vorrei che Grillo fosse felice ma secondo me la politica gli ha dato l’infelicità». Lo afferma Pippo Baudo in un’intervista a “Repubblica”. «Finché c’era Gianroberto Casaleggio il binomio era perfetto, con il figlio Davide non hanno lo stesso feeling. È politicamente infelice perché non ha raggiunto gli obiettivi che lui voleva. Si ricorda la traversata dello Stretto di Messina a nuoto? Con qualche braccia ha conquistato la Sicilia». Ricordando i tempi passati in Rai, ai tempi di Fantastico, Baudo dice di Grillo: «Era bravo ma non aveva testi forti. Gli misi accanto due autori super. Uno era Luca Goldoni, l’altro Stefano Benni. Sono rimasti amici». Soffermandosi sulla situazione italiana, Baudo sottolinea: «ai miei tempi c’era un gentleman agreement, erano tempi più nobili, più rispettosi»

«La cattiveria – aggiunge – la vedo nella rivalità politica che tocca punte estreme. Ci si offende, ci si insulta. Il duello tra Salvini e Di Maio è feroce, ogni volta si scaricano un’accusa più violenta. Non c’è giornata senza polemiche e la gente o se ne frega o si assuefà. Ho l’impressione che non possa durare a lungo». Per Baudo, Luigi Di Maio è «un miracolo, lui davvero. Per uno che faceva quel mestiere lì, lo steward senza titoli di studio, ne ha fatta di strada. Si prepara bene, è molto volenteroso, ma è difficile governare questo Paese». E sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «non riesco a capirlo. Parla benissimo e non dice nulla. Come Forlani. Per questo sta bene a tutti. Ma la grande rivelazione è Mattarella». Infine, sull’Italia di oggi, per Baudo è «tristanzuola, malinconica. La gente rimane chiusa in casa e si avverte la paura del domani. Ed è un’Italia incattivita».

