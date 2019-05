Moretti, gaffe in diretta: attacca tweet di Salvini. Ma è un fake

Condividi

La nuova avventura politica da europarlamentare di Alessandra Moretti inizia… con una gaffe in diretta tv. Ieri sera, la consigliera regionale veneta, reduce dal successo elettorale di domenica scorsa è stata ospite del programma di La7 Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Al tavolo del dibattito era seduto anche un altro neo-eurodeputato: Antonio Maria Rinaldi, della Lega. In studio si parla di flat tax, debito pubblico e del rischio di procedura di infrazione da parte dell’Ue. Dopo aver ricordato che il governo non ha ancora indicato le coperture per le misure promesse in campagna elettorale e che l’Italia rischia una multa da 3,5 miliardi, la vicentina parte all’attacco: «Salvini ha scritto un tweet in cui dice che “con 400 euro a testa paghiamo tutto e rimane anche la mancia”. Domanda a Rinaldi: cosa significa? Un prelievo forzoso dai conti correnti?».

L’interpellato, ignaro di questa uscita del suo leader, svicola ma Moretti lo incalza: «ma questi 400 euro… l’ha scritto Salvini. Chi li paga?». In quel momento in regia qualcuno si accorge di un dettaglio importante e lo comunica a Formigli, che ascolta via auricolare e inizia a guardarsi attorno sorridendo, mentre il dibattito prosegue. Dopo la pausa pubblicitaria, il conduttore, evidentemente subissato di segnalazioni, è costretto a intervenire sul tema sollevato da Moretti, che se ne sta china sul suo smartphone. «Ormai i politici, cara Moretti, le sparano talmente grosse che ogni tanto si inciampa nei fake». Ebbene sì: la sparata dei 400 euro non era del vero Salvini, ma dell’account parodia che gli fa il verso. La Moretti – paladina della battaglia contro le fake news – finge stupore: «Noo! Questo è Matteo Salvini». E invece no, è proprio un falso d’autore. «Complimenti!», glissa ridendo l’europarlamentare. Complimenti, appunto.