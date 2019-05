Pride, 3 giorni a Campo Marzo: Vicenza (di centrodestra) è gay-friendly

Condividi

In occasione del Vicenza Pride 2019, in programma sabato 15 giugno, a Campo Marzo si terrà il primo Vicenza Pride Village, sulla falsa riga di quello di Padova e delle grandi città europee. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, l’area allestita nel polmone verde cittadino ospiterà 3 giorni dedicati al divertimento e all’intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età: musica dal vivo, animazione per i più piccoli, dj set, spettacoli, esibizioni artistiche, balli e un talent show. L’intera area sarà attrezzata e provvista di food truck, bar, mercatino, bancarelle e banchetti con infopoint delle associazioni del territorio.

La manifestazione, organizzata da diverse realtà e condivisa in modo trasversale, intende creare occasioni di aggregazione, arte e cultura, e insieme valorizzare l’area di Campo Marzo. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità locali, avverrà venerdì 14 giugno alle ore 16. A seguire l’esibizione di 3 band e un dj set fino alla chiusura. Sabato 15 giugno il Village rimarrà aperto dal mattino fino a mezzanotte con un programma tutto dedicato alla parata del Pride, che si snoderà per le vie del centro con partenza e arrivo nel Village. Durante la serata, sul palco si susseguiranno spettacoli di burlesque, pole-dance e tanta musica. Infine, domenica 16 sarà dedicata alle famiglie, con varie attività per bambini, in sinergia con Arci ragazzi e altri soggetti esperti nell’intrattenimento per i più piccoli.

«Per la prima volta Vicenza ospiterà un evento che in altre città più grandi è una consuetudine», spiega Mattia Stella, Presidente del Vicenza Pride. «Vogliamo che questo Pride diventi un’occasione in più per la nostra città. Spingeremo i partecipanti a visitare il centro di Vicenza anche attraverso iniziative culturali previste per il sabato mattina: una guida turistica in chiave lgbt per il centro e il pack-rafting sul fiume Retrone fino al ponte delle Barche. Una città da riscoprire in un’ottica alternativa e colorata. Una città che rilancia il turismo anche in chiave rainbow». Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.vicenzapride.it e sui canali social del Vicenza Pride. (r.a.)

(Ph. Vicenza Pride / Facebook)