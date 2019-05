Treviso, fotografa gli incivili al parco: medico inseguito e picchiato

Condividi

Pipì in pieno giorno ai giardinetti Toniolo in zona Sant’Andrea a Treviso. Un giovane medico vede la scena e decide di scattare una foto per denunciare il degrado e documentare quello che purtroppo è solo l’ennesimo atto di inciviltà nella zona. Ma, come riporta La Tribuna di oggi a pagina 21, in quattro lo hanno aggredito prima verbalmente e inseguito. E poi preso a calci e pugni.

È stato lo stesso medico a chiamare la polizia, una volta riuscito a divincolarsi, mentre i suoi aggressori continuavano a minacciarlo. Il giovane racconta di essersi spaventato molto e che nessuno si è accorto del fatto. O peggio, se qualcuno si è accorto, ha fatto finta di nulla. I residenti lamentano: «basta delinquenti, siamo stufi». (t.d.b.)