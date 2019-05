Venezia, 100 anni di Aperol: San Marco in festa per lo spritz

Condividi

Aperol sceglie di fare le cose in grande per festeggiare i cento anni e affitta tutta piazza San Marco a Venezia. Qui è stato allestito un palco dove il 29 giugno si terrà un concerto-show con Max Gazzé, Francesca Michielin e Maneskin, presentati da Alessandro Cattelan. L’evento si chiama Aperol Happy Togheter Live. Come riporta Il Corriere del Veneto a pagina 4 dell’edizione di Vicenza e Bassano di oggi l’organizzazione sarà strutturata sul modello di quella del concerto di Zucchero dell’anno scorso e l’accesso avverrà tramite biglietti omaggio, alcuni dei quali riservati al pubblico. Nei prossimi giorni il Comune e Vela spa, società che per esso gestisce marketing ed eventi, sveleranno come fare per averli.

Parte dei proventi ricavati dall’evento, ha spiegato il sindaco lagunare Luigi Brugnaro, andranno a finanziare le luminarie natalizie dell’area marciana. (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)