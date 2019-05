Vicenza, tenta di stuprare autista autobus: arrestato

Condividi

Grave episodio a Vicenza dove un 31enne nigeriano con precedenti ha aggredito una donna, autista di un autobus di linea, che aveva appena finito il turno. L’uomo sarebbe salito sul mezzo e trascinato giù la donna, gettandola in terra e tentando di toglierle i pantaloni. Per fortuna un passante ha sentito le urla e ha messo in fuga l’aggressore, che poco dopo ha gettato in terra una donna di 78 anni.

La nipotina di 10 ha avvertito i carabinieri, che dopo una breve colluttazione sono riusciti a catturarlo ed arrestarlo con le accuse di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità e interruzione di pubblico servizio. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco sottolinea il suo sconcerto di fronte al gravissimo episodio di aggressione a sfondo sessuale ai danni di una giovane autista, mentre era al lavoro nel suo mezzo, e ferimento di un’anziana gettata a terra con violenza. A nome della città il primo cittadino esprime vicinanza e solidarietà alle due vittime, ribadendo che quanto accaduto non è tollerabile. Nell’evidenziare l’encomiabile spirito civico dell’anziano che ha messo in fuga l’aggressore prima che portasse a termine la violenza fisica e la prontezza della nipotina dell’anziana che ha chiesto aiuto al 113, subito intervenuto, il sindaco auspica una condanna esemplare per una persona che ha dimostrato il più totale disprezzo verso il genere femminile prima ancora che verso la legge. (t.d.b.)

