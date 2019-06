“Appuntamento in giardino”: Villa Zileri apre al pubblico

Condividi

Domani, domenica 2 giugno, Villa Zileri a Monteviale (Vicenza) aprirà i suoi cancelli al pubblico, nell’ambito di “Appuntamento in giardino“, l’iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il sostegno di Ales e il patrocinio del MiBAC e di ASVIS che vede l’apertura di oltre 200 parchi e giardini in tutta Italia. Il parco di Villa Zileri, aperto dalle 9 alle 19, ospiterà tante attività per tutta la giornata, con musica classica, eseguita dal vivo da giovani talenti, e il mercatino di beneficenza con le bancarelle allestite dalle associazioni benefiche locali. Alle ore 10.30, 15.30 e 17 sono in programma visite guidate alla scoperta della villa e del parco, alle 10 e alle 16.30 verranno organizzate attività di semina nell’orto rivolte ai bambini e alle ore 16 si terranno letture animate negli angoli segreti del parco.

Inoltre, sarà possibile visitare l’orto sociale “I frutti di Maria“, curato dai giardinieri della Villa, con l’aiuto dei ragazzi del centro diurno “Easy” di Altavilla Vicentina, e conoscere le caprette e gli altri animali che vivono nel parco. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro, gratuito per i minori di 12 anni e le persone con disabilità. Tutti i proventi saranno devoluti alla fattoria sociale “I Frutti di Maria” e al centro diurno “Easy”. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Villa Zileri. (r.a.)

(Ph. Villa Zileri / Facebook)