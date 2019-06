Migranti e malattie, Salvini smentisce medici: «portano tubercolosi»

Condividi

«Purtroppo l’Africa non ha le stesse condizioni igienico-sanitarie di casa nostra, e infatti solo nel 2017

l’Italia ha avuto circa 3900 casi di tubercolosi, di cui oltre il 60% nella popolazione straniera». Lo ha affermato il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del direttore della Pediatria d’urgenza del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Marcello Lanari, che ieri ha sostenuto che il ritorno di alcune malattie come tbc e scabbia non è legato all’immigrazione di massa ed agli sbarchi.

«Già in un rapporto del 2008 sulla tubercolosi in Italia, pubblicato sul sito del ministero della Salute, si leggeva che “nonostante l’incidenza si sia ridotta negli ultimi anni, la popolazione immigrata ha ancora un rischio relativo di andare incontro a Tbc che è 10-15 volte superiore rispetto alla popolazione italiana – spiega Salvini -. Spesso gli immigrati sono anche più poveri della media: è anche per questo che abbiamo bloccato gli arrivi. Per anni ci siamo portati in casa gente che non aveva la possibilità di integrarsi, lavorare e vivere nel rispetto della legge e in condizioni dignitose».

«Questi sono i fatti – ha concluso Salvini – il resto è pura polemica politica. Buon lavoro a tutti i medici e pediatri, nella certezza che nessuno voglia falsare dati ed evidenze per fare battaglie politiche che poco c’entrano con la vita di ambulatori ed ospedali». (t.d.b.)

