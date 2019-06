Milano, cantante Marco Carta arrestato per furto

Condividi

Il cantante cagliaritano Marco Carta (in foto) è stato arrestato a Milano e processato per direttissima con l’accusa di aver rubato sei magliette per un valore da 1200 euro alla Rinascente. Per lui sono stati disposti i domiciliari.

Vincitore del talent Amici e dell’edizione 2009 di Sanremo, Carta ieri avrebbe staccato l’antitaccheggio assieme a una donna 53enne, dimenticandosi della targhetta flessibile che ha suonato all’uscita, e richiamato così l’attenzione di un addetto all’accoglienza della Rinascente. Ad arrestarlo l’unità Reati Predatori della polizia locale. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)