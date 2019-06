Parata 2 giugno, tre generali contro Trenta: «non ci saremo»

Condividi

«Non parteciperò perché sarebbe ipocrita applaudire i nostri soldati in compagnia di soggetti che stanno

contribuendo a un progressivo e, per certi versi, irreversibile indebolimento delle Forze Armate». A lanciare la bomba a ridosso del 2 giugno, festa della Repubblica, che per tradizione si celebra con la parata dell’esercito, è stato il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica. Nel mirino le scelte della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, (in foto) contestata anche dagli esponenti di Fratelli d’Italia in Parlamento, che l’hanno accusata di aver trasformato il tricolore in arcobaleno e a cui lei ha risposto facendo il gesto di “peace and love”. Ma ha anche replicato punto per punto alle accuse del parlamentare Ignazio la Russa.

«Una componente della maggioranza gialloverde – lamenta il generale – sta portando avanti un atteggiamento ostile nei confronti di una delle poche Istituzioni che funzionano bene in Italia: le Forze Armate. Per di più, noi generali in pensione veniamo trattati come dei malfattori per via della polemica sulle così dette pensioni d’oro – continua Tricarico – addirittura Luigi Di Maio pronunciò la frase “si debbono vergognare“. Non capisco di cosa dovrei vergognarmi. Ho servito lealmente il mio Paese per 40 anni, rischiando la vita su un aeroplano».

«Comunico a tutti gli amici che quest’anno ho deciso di non accettare l’invito ad assistere alle celebrazioni del 2 giugno in via dei Fori imperiali – ha invece scritto su Facebook Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa – : troppe le disattenzioni del governo nei confronti dei temi della Difesa, spesso snaturata con una ipocrita enfasi sul “dual use”, a partire dalla perdurante mancata presentazione del “decreto missioni”, dalla sostanziale paralisi delle attività amministrative per l’ammodernamento dei mezzi, da dichiarazioni di vuoto pacifismo del Presidente del Consiglio e potrei continuare. Sono assolutamente certo che nessuno sarà sconvolto dalla mia assenza, ma personalmente non me la sento di avallare ipocritamente con la mia presenza una gestione che sta minando un’istituzione di cui il Paese deve essere orgoglioso».

«Alla parata non ci sarò, attendo un clima più sereno – fa eco Mario Arpino, ex capo di Stato della Difesa -. Non è tollerabile la gogna mediatica a cui sono stati sottoposti i pensionati. Non ne faccio una questione personale: trovo inaccettabile sentire parlare di pensioni d’oro, quasi incitando all’odio di classe. Sarebbe ipocrita da parte mia – prosegue Arpino – stringere le mani di chi ha tagliato le pensioni. Non è una colpa, ma un merito avere una pensione più alta per chi ha lavorato tutta la vita. Io ho cumulativamente 55 anni di servizio. Non mi sembra che l’atteggiamento di alcuni ministri sia giusto. Penso che l’indecisione di questo governo su tantissimi temi sia molto grave. Le questioni militari – conclude Arpino – penso ad esempio agli F-35, sono passate completamente in secondo piano». (t.d.b.)

