Svegliata da strani rumori in cucina, poi l’agghiacciante scoperta

Agghiacciante scoperta da parte di una donna di mezza età della Florida che è stata svegliata da strani rumori in casa sua in piena notte. Qualcuno stava rovistando nella cucina alla disperata ricerca di qualcosa da mangiare.

Ma lo choc è stato ancora più grande quando la donna ha visto che quel qualcosa era un enorme alligatore. Superato il panico ha chiamato la polizia che è riuscita a bloccare l’animale e portarlo via, non prima di aver fatto un video per documentare la particolare vicenda. Resta ancora da capire come abbia potuto l’animale entrare nell’abitazione. (t.d.b.)

(Fonte: Fox35)

(ph. Andrei Popov – Shutterstock)