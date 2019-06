Tv, X Factor: Sfera Ebbasta nuovo giudice

Condividi

Il trapper Sfera Ebbasta è il nome che spicca di più tra quelli dei nuovi giudici della trasmissione X Factor. Accanto a lui nella prossima edizione anche Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e la veterana Mara Maionchi.

Sfera Ebbasta fa sempre parlare di sé per i testi provocatori delle sue canzoni, ma di recente è balzato agli onori delle cronache per il triste episodio di Corinaldo dove hanno perso la vita 6 persone. «X Factor sarà l’occasione per raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare». (t.d.b.)

