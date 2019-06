Vicenza, grande ritorno in panchina: Di Carlo nuovo allenatore

Condividi

Linkedin email

Domenico “Mimmo” Di Carlo (in foto insieme al presidente Renzo Rosso) è il nuovo allenatore dell’L.R. Vicenza. Lo comunica la stessa società in una nota: «la società LR Vicenza comunica che in data odierna Domenico Di Carlo ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club sino al 30 giugno 2022. Bentornato a casa Mimmo!». Si tratta di un grande ritorno, Di Carlo infatti ha giocato nel Vicenza per 9 nove stagioni, conquistando dapprima la promozione in Serie B nel 1992/1993, poi in Serie A nel 1994/1995, alzando al cielo la Coppa Italia vinta nel 1997 in finale contro il Napoli e arrivando nella storica semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione 1997/1998 contro il Chelsea di Vialli.

Ha esordito in panchina come allenatore proprio della Primavera biancorossa, successivamente ha guidato il Mantova, il Parma, il Chievo, la Sampdoria, il Livorno, il Cesena, lo Spezia e il Novara. Il nuovo mister biancorosso verrà presentato alla stampa e ai tifosi nella serata di martedì 4 giugno, presso lo stadio Menti. Nell’occasione verranno inoltre svelate le divise gara LR Vicenza/Lotto Sport per la stagione 2019/2020. (t.d.b.)

(ph. L.R. Vicenza)