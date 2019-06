Incidente Venezia, Toninelli: «stop Grandi Navi in Giudecca»

Condividi

«L’incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le Grandi Navi non devono più passare dalla Giudecca». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli (in foto) su Twitter, commentando la collisione tra una nave da crociera Msc e un barcone turistico.

«Dopo tanti anni di inerzia, – aggiunge Toninelli – finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo». Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro invoca lo stop del passaggio delle Grandi Navi in Giudecca: «dobbiamo urgentemente dare la possibilità alle navi di passare per il Vittorio Emanuele, non devono più passare da San Marco, l’amministrazione comunale su questo si è espressa chiaramente, adesso il ministro decida. Rapidamente». (t.d.b.)

Stiamo aspettando notizie sui contusi.

Grazie a tutte le persone che si stanno prodigando.

Ho sentito il ministro @DaniloToninelli

Non è più pensabile che il Canale della Giudecca venga attraversato dalle #GrandiNavi: chiediamo immediatamente l’apertura del Vittorio Emanuele. pic.twitter.com/DygEaAMqJs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 2 giugno 2019

