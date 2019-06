L’oroscopo della settimana (3-10 giugno): Gemelli, importante ripartenza

Condividi

♈ – ARIETE

TIENI LA BOCCA CUCITA!

Tenere a bada l’irritazione e il nervosismo in questa fase in cui Marte e Mercurio nel Cancro fanno il paio con Saturno e Plutone in Capricorno (questi ultimi entrambi retrogradi) è una vera e propria necessità! Dalla bocca potrebbero uscirti parole di fuoco ed espressioni così illuminanti e chiare sulle tue opinioni che non sarebbe possibile ritrattarle e negare di averle pronunciate… Con chi ami intessi rapporti più camerateschi.

♉ – TORO

FAVORITI INCONTRI GALANTI!

Venere, come regalo d’addio prima di recarsi in Gemelli, lancia una languida occhiata al positivo Plutone, aumentando a dismisura il tuo fascino. Aumentano di conseguenza anche le occasioni per metterlo alla prova e per esercitare una magnetismo attrattivo assai stuzzicante! Cogli l’occasione al volo per sedurre chi ti piace. Urano, nel Segno, ti suggerisce interesse verso argomenti tecnici e informatici. Favoriti gli incontri galanti!

♊ – GEMELLI

IMPORTANTE RIPARTENZA

Questa si rivelerà una settimana importantissima: lunedì 3 ci sarà la Luna Nuova nel Segno, l’importante sposalizio del Sole e la Luna che dà il là a un nuovo anno. Domenica 9, mentre Sole e Nettuno si guarderanno in cagnesco, la dolce e ammaliante Venere farà il suo ingresso nei Gradi che lo Zodiaco ti dedica. Le previsioni son presto fatte: la necessità di un nuovo inizio smuove equilibri, insistendo assai sul fascino personale.

♋ – CANCRO

PRESSIONI RINTUZZATE

La dinamizzante presenza di Mercurio ti galvanizza e ti rende assai più attivo, veloce, deciso e scaltro del solito. Fa da compagno di merende con il volitivo Marte ed è ben difficile che ora tu deroghi dalla linea di condotta che ti è più congeniale. Pressioni ed eventuali intimidazioni lasciano il tempo che trovano, perché saprai controbatterli punto per punto. L’amore è sia romantico, sia passionale e ti rende felice profondamente!

♌ – LEONE

CHI AMI TI CAPISCE

Attualmente sono il dialogo e la confidenza reciproca che in amore rappresentano la carta vincente. Dì drasticamente di no a silenzi ripetuti in casa e nell’ambiente di lavoro, che non portano spirito comunitario piacevole e non incoraggiano a sentirti parte di un team affiatato. La mancanza di dialogo è negativa: inadatta a far progredire i disegni e i progetti che ti stanno a cuore. La persona che ti sta accanto ti comprende e ti capisce al volo.

♍ – VERGINE

PROGETTI DA VALUTARE

Coinvolgere la persona cara nel proprio lavoro è una decisione sulla quale dovrai ragionare per bene: i vantaggi potrebbero essere parecchi, ma le note dolenti sono in agguato. Per esempio: voi due siete davvero in grado di reggere la pressione di stare insieme il 100% del vostro tempo? Di avere stessi orari, stesse location, stesse frequentazioni? Sole e Venere non sembrano poi così d’accordo e convinti che fareste bene sul serio…

♎ – BILANCIA

EVITA L’INSOFFERENZA

Con i più giovani del vostro clan domestico e anche con i meno esperti dell’ambiente di lavoro sarà bene usare diplomazia e savoir-faire, piuttosto che atteggiamenti bruschi e qualche inutile sfuriata… Mercurio e Marte sono un po’ complici della tua insofferenza verso chi, meno ferrato di quanto sia tu, a volte potrebbe farti perdere del tempo prezioso. Luna Nuova e Venere positivi hanno comunque ben altri suggerimenti da darti!

♏ – SCORPIONE

NON TROPPA FRETTA…

“In fretta, in frettissima!”. Potrebbe essere il motto al quale ti ispirerai sovente nella settimana! Ora che Nettuno incoraggiante è sponsorizzato anche dai due “monelli”, cioè Marte e Mercurio nel Cancro, è certo che usare un secondo di troppo nei progetti che tendi a realizzare in un battibaleno ti peserebbe alquanto! Le stelle hanno un atteggiamento dinamizzante, però rammenta che non tutto va fatto con frettolosità.

♐ – SAGITTARIO

CONCENTRATI SUGLI EQUILIBRI

Fra le intenzioni del cuore e della mente e le reali possibilità che sono sul piatto attualmente vi è un vero e proprio abisso! È vero che Mercurio emigra dall’opposizione, ma nel Segno dirimpettaio avverrà la Luna Nuova e ci sarà l’ingresso di Venere. Concedere più considerazione e magari più spazio al partner e alle persone care deve diventare l’imperativo dei giorni a venire, nei quali trovare l’equilibrio fra te e gli altri sarà importante.

♑ – CAPRICORNO

MINIMIZZA…

Contrasti? Discussioni e incomprensioni latenti? Forse, a causa di Marte e Mercurio contrariati e irriguardosi, può anche succedere. Tuttavia, nell’affrontare personaggi contestatori potresti renderti conto che ad aver agito malamente e ad aver ignorato i segnali che ti venivano inviati sei stato tu stesso! La situazione attuale che vede Marte e Mercurio nel Cancro, opposti a Saturno e a Plutone, non è da esasperare ma da minimizzare.

♒ – ACQUARIO

AMORE IN POLE POSITION

L’amore vuole vivere una stagione nuova, vuole dare risalto ai motivi di calorosa identità di vedute, vuole darti la dolcezza di un sentimento condiviso e prezioso. Il fatto che nel Segno amico dei Gemelli vi siano cambi della guardia fra Mercurio e Venere e che vi si svolga la fase di Luna Nuova, porta dei radicali rinnovamenti nella capacità di esprimere e comunicare gli stati d’animo più teneri e appaganti. L’amore adesso è davvero in pole position.

♓ – PESCI

PROMOZIONI E CONFERME

Certe circostanze di promozione e di conferma si stanno realizzando al meglio, così velocemente che forse non hai neppure il tempo per gioirne fino in fondo… Rischi di perdere il polso della situazione, poiché a dare una spinta assai dinamizzante e vulcanica ci pensano Marte e Mercurio nel Cancro, assolutamente positivi e autori di un’intensa vivacità. Occhio a non prendere sottogamba certe intuizioni: per esempio eventuali tensioni con il partner.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

